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Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат немає
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04 червня 2020, 08:21 8

Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат немає

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04 червня 2020, 08:21 8
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Розвідка повідомляє про одного пораненого у бойовиків
Фото: Facebook
Розвідка повідомляє про одного пораненого у бойовиків

За минулу добу збройні формування РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу, з боку українських військових ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Вогонь по позиціях українських захисників вівся з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріл вівся поблизу Павлополя, Широкіно і Богданівки.

Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використовували чергові вогневі засоби. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - відзначили в штабі ООС.

Як повідомляє розвідка, за добу українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

З початку поточної доби бойовики активності на Донбасі не виявляли.

Нагадаємо, днями раніше окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, один український захисник отримав поранення.


ООС бойовики Донбас війна поранення
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