Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат немає
За минулу добу збройні формування РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу, з боку українських військових ніхто не постраждав.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Вогонь по позиціях українських захисників вівся з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріл вівся поблизу Павлополя, Широкіно і Богданівки.
Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використовували чергові вогневі засоби. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - відзначили в штабі ООС.
Як повідомляє розвідка, за добу українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.
З початку поточної доби бойовики активності на Донбасі не виявляли.
Нагадаємо, днями раніше окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, один український захисник отримав поранення.
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