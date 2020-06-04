В Донецкой области задержали боевика и изъяли арсенал оружия
На Донбассе у боевика обнаружили арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Силовики обнаружили в районе проведения ООС тайник с военными средствами поражения.
Схрон в 2014 году обустроил участник одной из группировок боевиков так называемой "ДНР", который пока скрывается в временно оккупированном Донецке.
Из тайника, оборудованного в частном доме злоумышленника, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.
Владелец изъятого арсенала оружия - житель Бахмута, который в составе незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также главари террористов привлекали его к дежурству на блокпостах боевиков.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Напомним, за последние сутки потери украинских военных в ООС нет, ранили одного боевика.
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