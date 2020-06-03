Бойовики обстріляли позиції ООС біля Богданівки - штаб
Третього червня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники поблизу Богданівки.
У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
В штабі ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, один український захисник отримав поранення.
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