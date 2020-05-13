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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 15:19 10

В окупованому Алчевську підприємці вийшли на антикарантинний мітинг

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13 травня 2020, 15:19 10
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У Луганській області бізнесмени протестували проти карантинних обмежень
Фото: скріншот відео із соцмереж
У Луганській області бізнесмени протестували проти карантинних обмежень

13 травня в окупованому російськими військовими Алчевську Луганської області на мітинг проти карантинних обмежень зібралися підприємці.

Про це інформують RegioNews із посиланням на інформацію у соцмережах.

Під будинок мерії прийшли кілька десятків місцевих підприємців. Люди розгорнули плакати з гаслами. Вимагають відкрити робочі місця чи, хоча б, скасувати комунальні платежі на період карантину.

Нагадаємо, що 11 травня окупаційна адміністрацію в "ЛНР” зняла ряд заборон та обмежень на окупованій території. Але адаптивний карантин залишили для жителів Алчевська, Свердловська, Перевальська та Первомайська.

Як писали RegioNews раніше, на мітинг вийшли приватні підприємці й на підконтрольній Україні території. 12 травня в Івано-Франківську під стіни мерії прийшли підприємці з вимогою скасувати жорсткий карантин.


ЛНР карантин бізнес митинг Луганська область
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