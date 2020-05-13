В окупованому Алчевську підприємці вийшли на антикарантинний мітинг
13 травня в окупованому російськими військовими Алчевську Луганської області на мітинг проти карантинних обмежень зібралися підприємці.
Про це інформують RegioNews із посиланням на інформацію у соцмережах.
Під будинок мерії прийшли кілька десятків місцевих підприємців. Люди розгорнули плакати з гаслами. Вимагають відкрити робочі місця чи, хоча б, скасувати комунальні платежі на період карантину.
Нагадаємо, що 11 травня окупаційна адміністрацію в "ЛНР” зняла ряд заборон та обмежень на окупованій території. Але адаптивний карантин залишили для жителів Алчевська, Свердловська, Перевальська та Первомайська.
Як писали RegioNews раніше, на мітинг вийшли приватні підприємці й на підконтрольній Україні території. 12 травня в Івано-Франківську під стіни мерії прийшли підприємці з вимогою скасувати жорсткий карантин.
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