У "ДНР” нові випадки інфікування коронавірусом: що відомо

На окупованому Донбасі COVID-19 інфікувався медик

Фото: Pixabay

На окупованому Донбасі COVID-19 інфікувався медик

13 травня стало відомо про 9 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у так званій “ДНР”.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.

Усім 9 пацієнтам діагноз підтвердили за допомогою лабораторного аналізу. Відомо, що люди раніше контактували з вже інфікованими COVID-19 по роботі, або були членами їх сімей.

Серед нових заражених - медик. У якій лікарні працює постраждала, належить до молодшого медичного персоналу чи є лікуючим лікарем, поки невідомо.

Усього у так званому "міністерстві охорони здоров’я ДНР” інформують про 208 зареєстрованих і підтверджених випадків коронавірусу. 176 пацієнтів зараз проходять лікування. 27 одужали. 5 не побороли недугу та померли.

Тим часом командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри. За попередніми даними кількість хворих на COVID-19 на окупованому Донбасі сягнула 400 чоловік.

Як писали RegioNews раніше, у Донецькій області, частина якої перебуває під контролем російських військових і місцевих бойовиків, від зараження коронавірусом померла медсестра однієї з лікарень.