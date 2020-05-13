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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 11:49 9

У "ДНР” нові випадки інфікування коронавірусом: що відомо

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13 травня 2020, 11:49 9
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На окупованому Донбасі COVID-19 інфікувався медик
Фото: Pixabay
На окупованому Донбасі COVID-19 інфікувався медик

13 травня стало відомо про 9 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у так званій “ДНР”.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.

Усім 9 пацієнтам діагноз підтвердили за допомогою лабораторного аналізу. Відомо, що люди раніше контактували з вже інфікованими COVID-19 по роботі, або були членами їх сімей.

Серед нових заражених - медик. У якій лікарні працює постраждала, належить до молодшого медичного персоналу чи є лікуючим лікарем, поки невідомо.

Усього у так званому "міністерстві охорони здоров’я ДНР” інформують про 208 зареєстрованих і підтверджених випадків коронавірусу. 176 пацієнтів зараз проходять лікування. 27 одужали. 5 не побороли недугу та померли.

Тим часом командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри. За попередніми даними кількість хворих на COVID-19 на окупованому Донбасі сягнула 400 чоловік.

Як писали RegioNews раніше, у Донецькій області, частина якої перебуває під контролем російських військових і місцевих бойовиків, від зараження коронавірусом померла медсестра однієї з лікарень.


коронавірус медики ДНР Донбас Донецька область
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