У "ДНР” нові випадки інфікування коронавірусом: що відомо
13 травня стало відомо про 9 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у так званій “ДНР”.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.
Усім 9 пацієнтам діагноз підтвердили за допомогою лабораторного аналізу. Відомо, що люди раніше контактували з вже інфікованими COVID-19 по роботі, або були членами їх сімей.
Серед нових заражених - медик. У якій лікарні працює постраждала, належить до молодшого медичного персоналу чи є лікуючим лікарем, поки невідомо.
Усього у так званому "міністерстві охорони здоров’я ДНР” інформують про 208 зареєстрованих і підтверджених випадків коронавірусу. 176 пацієнтів зараз проходять лікування. 27 одужали. 5 не побороли недугу та померли.
Тим часом командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри. За попередніми даними кількість хворих на COVID-19 на окупованому Донбасі сягнула 400 чоловік.
Як писали RegioNews раніше, у Донецькій області, частина якої перебуває під контролем російських військових і місцевих бойовиків, від зараження коронавірусом померла медсестра однієї з лікарень.
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