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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 17:54 15

На окупованому Донбасі виявили рекордну кількість хворих COVID-19

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30 квітня 2020, 17:54 15
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В "ДНР” та "ЛНР”, які перебувають під контролем військових Російської Федерації, виявили велику кількість хворих на коронавірус - понад 400 чоловік
Фото: Pixabay
В "ДНР” та "ЛНР”, які перебувають під контролем військових Російської Федерації, виявили велику кількість хворих на коронавірус - понад 400 чоловік

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Укрінформ”.

Те, що кількість COVID-позитивних українців на окупованій території перевищила 400 осіб, повідомив командуючий ООС Володимир Кравченко.

"Переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція”, - пояснив Кравченко.

Тим самим окупаційна адміністрація занижує реальну кількість інфікованих. Так, у ДНР офіційно визнали тільки 100 випадків інфікування COVID-19. У ЛНР говорять про 119 хворих. Роблять це в пропагандистських цілях, аби продемонструвати уявне благополуччя та звинуватити у поширенні атипової пневмонії Україну.

У медзакладах ОРДЛО немає необхідних для контакту із хворими медичних масок, рукавичок, дезінфекторів. Не вистачає противірусних препаратів. Медперсонал бойовики примушують писати розписки про нерозголошення реального епідемічного стану.

Як писали RegioNews раніше, два тижні тому двох пацієнтів, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, виписали із міськлікарні окупованої Горлівки.


ДНР ЛНР Донбас коронавірус
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