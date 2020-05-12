Коронавірус: найважливіше за добу
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
RegioNews зібрав найбільш значущі новини щодо перебігу епідемії COVID-19 в Україні та у регіонах.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що стане переломним етапом у боротьбі з COVID-19. Глава уряду каже, що це - момент, коли кількість видужалих за добу перевищить кількість інфікованих. Наразі тих, хто захворів, у 4,5 рази більше (375 проти 85).
- Коронавірус виявили у заступника міського голови Кременчука Дмитра Кравченка. Чоловік перебуває на самоізоляції. Усіх людей, які з ним контактували, перевіряють на наявність інфекції. На обсервацію відправили низку чиновників з керівних посад.
- У Кривому Розі на Дніпропетровщині головлікар міської лікарні самовільно виписав 15 пацієнтів з коронавірусом. Людей відправили на амбулаторне лікування попри підтверджені діагнози. Наразі головлікаря відсторонили від посади. Для розслідування його дій створили комісію, а виписаним пацієнтам запропонували повернутися у стаціонар.
- За добу на коронавірус захворіли 88 медиків. Загалом станом на 12 травня захворіли 3114 працівників лікарень. 544 медпрацівника потребували госпіталізації. 23 особи померли внаслідок хвороби.
- У Вінниці заявили про початок другої хвилі захворювання. У облдержадміністрації кажуть, що кількість нових випадків зростала у період з 4 по 10 травня. Заповненість лікарень хворими на COVID-19 теж збільшується. Наразі це 20% від загальної кількості місць, а одна з міських лікарень заповнена вже на 100%.
Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні підтвердили 16 023 діагнози на коронавірус. 425 пацієнтів померли, 3373 людини перемогли хворобу.
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12 травня 2020, 16:58Тести на коронавірус в Україні обробляє 49 лабораторій
12 травня 2020, 15:05У столиці та Київській області за добу виявлено 82 нових випадки COVID-19, три з них - летальні
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Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
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- 20:32 12 травня Єрмак пояснив розширення представництва в ТКГ
- 19:50 12 травня Мінінфраструктури готується запустити автобуси
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- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 14:51 06 травня Кабмін планує збільшити ліміт кількості пасажирів у громадському транспорті
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