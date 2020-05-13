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Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 11:49 8

В "ДНР” новые случаи инфицирования коронавирусом: что известно

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13 мая 2020, 11:49 8
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На оккупированном Донбассе COVID-19 инфицировался медик
Фото: Pixabay
На оккупированном Донбассе COVID-19 инфицировался медик

13 мая стало известно о 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в так называемой “ДНР”.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.

Всем 9 пациентам диагноз подтвердили с помощью лабораторного анализа. Известно, что люди раньше контактировали с уже инфицированными COVID-19 по работе, или были членами их семей.

Среди новых зараженных - медик. В какой больнице работает пострадавшая, принадлежит ли к младшего медицинского персоналу или является лечащим врачом, пока неизвестно.

Всего в так называемом "министерстве здравоохранения ДНР” информируют о 208 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса. 176 пациентов сейчас проходят лечение. 27 выздоровели. 5 не побороли болезнь и умерли.

Тем временем командующий ООС Владимир Кравченко отметил, что оккупационная администрация намеренно публикует недостоверные цифры. По предварительным данным количество больных COVID-19 на оккупированном Донбассе пересекло отметку в 400 человек.

Как писали RegioNews ранее, в Донецкой области, часть которой находится под контролем российских военных и местных боевиков, от заражения коронавирусом умерла медсестра одной из больниц.


коронавирус медики ДНР Донбасс Донецкая область
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