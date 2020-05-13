В "ДНР” новые случаи инфицирования коронавирусом: что известно
13 мая стало известно о 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в так называемой “ДНР”.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.
Всем 9 пациентам диагноз подтвердили с помощью лабораторного анализа. Известно, что люди раньше контактировали с уже инфицированными COVID-19 по работе, или были членами их семей.
Среди новых зараженных - медик. В какой больнице работает пострадавшая, принадлежит ли к младшего медицинского персоналу или является лечащим врачом, пока неизвестно.
Всего в так называемом "министерстве здравоохранения ДНР” информируют о 208 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса. 176 пациентов сейчас проходят лечение. 27 выздоровели. 5 не побороли болезнь и умерли.
Тем временем командующий ООС Владимир Кравченко отметил, что оккупационная администрация намеренно публикует недостоверные цифры. По предварительным данным количество больных COVID-19 на оккупированном Донбассе пересекло отметку в 400 человек.
Как писали RegioNews ранее, в Донецкой области, часть которой находится под контролем российских военных и местных боевиков, от заражения коронавирусом умерла медсестра одной из больниц.
- 16:27 13 мая За период карантина в Чернигове очистился воздух
- 16:15 13 мая В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию
- 16:10 13 мая В "Нафтогазе” кадровые изменения: увольняют Витренко
- 15:58 13 мая Надбавки врачам за март выплатили в 18 областях - министр
- 15:57 13 мая Должностных лиц МВД и ДМС подозревают в сливе информации с ограниченным доступом
- 15:21 13 мая В Черновцах согласовали послабление карантина несмотря на областную комиссию
- 22:00 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте