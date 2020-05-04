На окупованому Донбасі виявили 272 хворих на коронавірус

На окупованих російськими військовими територіях Донецької та Луганської областей вперше за тривалий час повідомили про нові випадки інфікування COVID-19

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На окупованих російськими військовими територіях Донецької та Луганської областей вперше за тривалий час повідомили про нові випадки інфікування COVID-19

Про це інформують RegioNews з посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

У так званій "ЛНР” станом на 4 травня відомо про 144 заражених коронавірусом. Такі дані оприлюднила "міністр охорони здоров'я” невизнаної республіки Катерина Довгополова. Про нові випадки зараження окупаційна адміністрація не інформувала, починаючи з 30 квітня.

Через різке зростання заражень COVID-19 у Луганську навіть закрили поліклінічне відділення міської багатопрофільної лікарні №4 - там інфікувалися медики. Коли медзаклад поновить свою роботу, невідомо.

Тим часом на окупованій частині Донецької області на сьогодні відомо про 128 хворих. За добу виявили 8 нових випадків захворювання. Троє із нововиявлених - лікарі. Також відомо, що 4 хворих не подолали недугу та померли.

Нагадаємо, що командування ООС заявило про те, що окупанти навмисне не оприлюднюють справжнє число мирних мешканців, які заразилися коронавірусом. За їхніми даними кількість хворих сягнула 400.

Як писали RegioNews раніше, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.