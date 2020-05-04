На оккупированном Донбассе обнаружили 272 больных коронавирусом
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.
В так называемой "ЛНР” по состоянию на 4 мая известно о 144 зараженных коронавирусом. Такие данные обнародовала "министр здравоохранения” непризнанной республики Екатерина Долгополова. О новых случаях заражения оккупационная администрация не информировала, начиная с 30 апреля.
Из-за резкого роста заражений COVID-19 в Луганске даже закрыли поликлиническое отделение городской многопрофильной больницы №4 - там инфицировались медики. Когда медучреждение возобновит свою работу, неизвестно.
Тем временем на оккупированной части Донецкой области на сегодня известно о 128 больных. За сутки обнаружили 8 новых случаев заболевания. Трое из вновь заболевших - врачи. Также известно, что 4 больных не преодолели болезнь и умерли.
Напомним, что командование ООС заявило о том, что оккупанты умышленно не обнародуют настоящее число мирных жителей, которые заразились коронавирусом. По их данным количество больных достигло 400.
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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