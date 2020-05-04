09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 13:31 11

На оккупированном Донбассе обнаружили 272 больных коронавирусом

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 13:31 11
Читайте також українською мовою
На оккупированных российскими военными территориях Донецкой и Луганской областей впервые за долгое время сообщили о новых случаях инфицирования COVID-19
Фото: Pixabay
На оккупированных российскими военными территориях Донецкой и Луганской областей впервые за долгое время сообщили о новых случаях инфицирования COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.

В так называемой "ЛНР” по состоянию на 4 мая известно о 144 зараженных коронавирусом. Такие данные обнародовала "министр здравоохранения” непризнанной республики Екатерина Долгополова. О новых случаях заражения оккупационная администрация не информировала, начиная с 30 апреля.

Из-за резкого роста заражений COVID-19 в Луганске даже закрыли поликлиническое отделение городской многопрофильной больницы №4 - там инфицировались медики. Когда медучреждение возобновит свою работу, неизвестно.

Тем временем на оккупированной части Донецкой области на сегодня известно о 128 больных. За сутки обнаружили 8 новых случаев заболевания. Трое из вновь заболевших - врачи. Также известно, что 4 больных не преодолели болезнь и умерли.

Напомним, что командование ООС заявило о том, что оккупанты умышленно не обнародуют настоящее число мирных жителей, которые заразились коронавирусом. По их данным количество больных достигло 400.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.


коронавирус больные ДНР ЛНР Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине более полутысячи новых случаев заражения коронавирусом
02 мая 2020, 10:51
На Донбассе всю ночь продолжались обстрелы
02 мая 2020, 10:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »