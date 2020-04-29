Тести на коронавірус у Києві не встигають перевіряти

У Київраді заявили, що хвороба виграє у влади 10 днів

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У Київраді заявили, що хвороба виграє у влади 10 днів

Лабораторії Києва не можуть впоратися ыз навантаженням і не встигають обробляти тести на коронавірус у встановлені терміни.

Про проблему заявив голова медичної комісії Київради Олег Гелевей, повідомляє RegioNews.

За нормативами, центральна лабораторія столиці повинна надавати результати тестів не пізніше, ніж за 48 годин. Зараз час очікування може становити до чотирьох діб. Інші лабораторії завантажені не менше.

У Київраді вимагають відкриття нових лабораторій, які будуть займатися виключно тестами на COVID-19. І вже після цього варто збільшити кількість проведених тестувань, адже зараз столиці не вистачає ПЛР-тестів.

У цілому ж, як стверджує голова медкомісії Київради, у боротьбі з коронавірусом влада запізнюється 10 днів.

Зауважимо, 29 квітня в Києві зафіксовано 1341 випадок COVID-19. 24 особи померли.

Нагадаємо, 28 квітня відбувся стрибок у статистиці виявлення хвороби: кількість нових хворих, виявлених за добу, подвоїлася у порівнянні з попереднім періодом. При цьому пік захворювань вчені прогнозують на початку травня.