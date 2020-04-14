У "ДНР” перші хворі подолали коронавірус
Про це інформують RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.
Пацієнти лікувалися у Горлівській міській лікарні №3. Це - 28-річна жінка та її дитина, котрій 2,5 років. Два повторних ПЛР-тести не зафіксували в їх організмах коронавірусну інфекцію.
У понеділок, 13 квітня, так зване "міністерство охорони здоров'я” невизнаної "ДНР” повідомило про 18 інфікованих COVID-19 людей. Стверджують, що із стаціонарів інфекційних відділень із негативними результатами лабораторних тестів виписали 53 людини.
Додали, що 220 осіб знаходяться у медзакладах з підозрою на атипову пневмонію. 8848 людей перебувають у самоізоляції.
Тим часом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що 4 квітня у Центральній районній лікарні Амвросієвки помер містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус. Медики за вказівкою керівництва лікарні вилучили усі документи, які підтверджують цю смерть. У "Мінохоронздоров’я ДНР” досі стверджують, що летальних випадків із початком епідемії COVID-19 на території ОРДО не зафіксовано.
Нагадаємо, що 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, 13 квітня стало відомо про нового інфікованого коронавірусом пацієнта у Донецькій області.
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