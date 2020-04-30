На оккупированном Донбассе обнаружили рекордное количество больных COVID-19
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укрінформ”.
То, что количество COVID-позитивных украинцев на оккупированной территории превысило 400 человек, сообщил командующий ООС Владимир Кравченко.
"Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция”, - пояснил Кравченко.
Тем самым оккупационная администрация занижает реальное количество инфицированных. Так, в ДНР официально признали только 100 случаев инфицирования COVID-19. В ЛНР говорят о 119 больных. Делают это в пропагандистских целях, чтобы продемонстрировать мнимое благополучие и обвинить в распространении атипичной пневмонии Украину.
В медучреждениях ОРДЛО нет необходимых для контакта с больными медицинских масок, перчаток, дезинфекторов. Не хватает противовирусных препаратов. Медперсонал боевики заставляют писать расписки о неразглашении реального эпидемического состояния.
Как писали RegioNews ранее, две недели назад двух пациентов, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, выписали из горбольницы оккупированной Горловки.
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