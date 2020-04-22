На Донеччині правоохоронцям здалася посібниця бойовиків
Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ поліції у Краматорську.
Жінка розповіла, що навесні 2014 року не працювала та не мала засобів для існування. На одному з блок-постів поблизу міськради зустріла свого знайомого. Чоловік розповів, що віднедавна вступив у лави бойовиків. Перевіряє документи у містян і отримує за це гроші та їжу. Жінці пропозиція здалася привабливою і вона сама почала працювати на терористів "ДНР”.
Краматорчанка розносила їжу на блок-пості біля міськради, у разі потреби надавала медичну допомогу сепаратистам. Через місяць "звільнилася” із НЗФ, усвідомивши протиправність свого вибору.
Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до скоєння тяжких злочинів під час її перебування у лавах бойовиків.
Як повідомляли RegioNews, на тимчасово окупованій російськими військами території Луганської області бойовики запроторили за ґрати на 12 років містянина, якого звинуватили у співпраці з СБУ.
- 17:25 22 квітня Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі до кінця каденції
- 17:13 22 квітня Правозахисники просять оцінити дії мера Івано-Франківська щодо ромів
- 17:09 22 квітня Миколаївська область стала лідером за динамікою поширення COVID-19
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 16:42 22 квітня Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області
- 16:29 22 квітня Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків