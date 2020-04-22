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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 15:12 6

На Донеччині правоохоронцям здалася посібниця бойовиків

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22 квітня 2020, 15:12 6
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Днями 31-річна мешканка Краматорська Донецької області добровільно прийшла до поліції та зізналася у тому, що була посібницею проросійських бойовиків "ДНР”
Фото з Facebook-сторінки
Днями 31-річна мешканка Краматорська Донецької області добровільно прийшла до поліції та зізналася у тому, що була посібницею проросійських бойовиків "ДНР”

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ поліції у Краматорську.

Жінка розповіла, що навесні 2014 року не працювала та не мала засобів для існування. На одному з блок-постів поблизу міськради зустріла свого знайомого. Чоловік розповів, що віднедавна вступив у лави бойовиків. Перевіряє документи у містян і отримує за це гроші та їжу. Жінці пропозиція здалася привабливою і вона сама почала працювати на терористів "ДНР”.

Краматорчанка розносила їжу на блок-пості біля міськради, у разі потреби надавала медичну допомогу сепаратистам. Через місяць "звільнилася” із НЗФ, усвідомивши протиправність свого вибору.

Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до скоєння тяжких злочинів під час її перебування у лавах бойовиків.

Як повідомляли RegioNews, на тимчасово окупованій російськими військами території Луганської області бойовики запроторили за ґрати на 12 років містянина, якого звинуватили у співпраці з СБУ.


ДНР Донецька область Краматорськ поліція бойовики
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