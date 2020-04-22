На Донеччині правоохоронцям здалася посібниця бойовиків

Днями 31-річна мешканка Краматорська Донецької області добровільно прийшла до поліції та зізналася у тому, що була посібницею проросійських бойовиків "ДНР”

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Днями 31-річна мешканка Краматорська Донецької області добровільно прийшла до поліції та зізналася у тому, що була посібницею проросійських бойовиків "ДНР”

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ поліції у Краматорську. Жінка розповіла, що навесні 2014 року не працювала та не мала засобів для існування. На одному з блок-постів поблизу міськради зустріла свого знайомого. Чоловік розповів, що віднедавна вступив у лави бойовиків. Перевіряє документи у містян і отримує за це гроші та їжу. Жінці пропозиція здалася привабливою і вона сама почала працювати на терористів "ДНР”. Краматорчанка розносила їжу на блок-пості біля міськради, у разі потреби надавала медичну допомогу сепаратистам. Через місяць "звільнилася” із НЗФ, усвідомивши протиправність свого вибору. Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до скоєння тяжких злочинів під час її перебування у лавах бойовиків. Як повідомляли RegioNews, на тимчасово окупованій російськими військами території Луганської області бойовики запроторили за ґрати на 12 років містянина, якого звинуватили у співпраці з СБУ.

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