В Донецкой области правоохранителям сдалась пособница боевиков
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел полиции в Краматорске.
Женщина рассказала, что весной 2014 года не работала и не имела средств к существованию. На одном из блок-постов вблизи горсовета встретила своего знакомого. Мужчина рассказал, что с недавних пор вступил в ряды боевиков. Проверяет документы у горожан и получает за это деньги и еду. Женщине предложение показалось заманчивым, и она сама начала работать на террористов "ДНР”.
Краматорчанка разносила еду на блок-посте возле горсовета, в случае необходимости оказывала медицинскую помощь сепаратистам. Через месяц "уволилась” с НЗФ, осознав противоправность своего выбора.
Сейчас правоохранители проверяют женщину на причастность к совершению тяжких преступлений во время ее пребывания в рядах боевиков.
Как сообщали RegioNews, на временно оккупированной российскими войсками территории Луганской области боевики упрятали за решетку на 12 лет горожанина, которого обвинили в сотрудничестве с СБУ.
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