В Донецкой области правоохранителям сдалась пособница боевиков

На днях 31-летняя жительница Краматорска Донецкой области добровольно пришла в полицию и призналась в том, что была посібницею пророссийских боевиков "ДНР”

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На днях 31-летняя жительница Краматорска Донецкой области добровольно пришла в полицию и призналась в том, что была посібницею пророссийских боевиков "ДНР”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел полиции в Краматорске. Женщина рассказала, что весной 2014 года не работала и не имела средств к существованию. На одном из блок-постов вблизи горсовета встретила своего знакомого. Мужчина рассказал, что с недавних пор вступил в ряды боевиков. Проверяет документы у горожан и получает за это деньги и еду. Женщине предложение показалось заманчивым, и она сама начала работать на террористов "ДНР”. Краматорчанка разносила еду на блок-посте возле горсовета, в случае необходимости оказывала медицинскую помощь сепаратистам. Через месяц "уволилась” с НЗФ, осознав противоправность своего выбора. Сейчас правоохранители проверяют женщину на причастность к совершению тяжких преступлений во время ее пребывания в рядах боевиков. Как сообщали RegioNews, на временно оккупированной российскими войсками территории Луганской области боевики упрятали за решетку на 12 лет горожанина, которого обвинили в сотрудничестве с СБУ.

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