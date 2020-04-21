Как праздновали Пасху в "ДНР”
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.
В Донецке больше всего горожан святить пасхальные корзины пошли в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Боевики, которые "охраняли” порядок в пасхальную ночь, сообщили, что верующих было несколько сотен.
Люди целовали одну икону, стекло которой никто не дезинфицировал и тем самым подвергались опасности инфицироваться COVID-19, туберкулезом или подхватить другие острые респираторные вирусные заболевания. Почти все были без защитных перчаток. Некоторые пришли в храм в масках и респираторах, но все равно не придерживались безопасной дистанции.
Во дворе собора горожане стояли в тесной шеренге, ожидая освящения продуктов. Священнослужители, которые выполняли этот обряд, тоже не имели индивидуальных средств защиты.
Тем временем в фейковом "МВД ДНР” сообщили о том, что пасхальные службы прошли в 186 храмах на территории 44 городов и поселков временно оккупированной части Донецкой области. Принять участие в религиозных мероприятиях пришли 80 тысяч человек.
Напомним, что карантинных ограничений не придерживались украинцы и на подконтрольной ВСУ территории Донецкой области. Уголовное производство открыли правоохранители Донецкой области из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры, в которой в пасхальную ночь проводилась служба.
Как писали RegioNews ранее, пасхальные богослужения в храмах Украины прошли в целом без нарушений, если не считать отдельных случаев. Всего участие в них приняли 130 тысяч верующих.
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