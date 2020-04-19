Без масок і натовпом: як святкували Великдень на Донбасі

Попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу

Фото: скріншот відео

Попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу

Відеотрансляція із храму з'явилася на одному із каналів відеохостингу YouTube, інформують RegioNews.

На кадрах видно, що люди в храмі не дотримуються безпечної дистанції (а це наразі відстань у два метри від людини до людини). Також віряни не надягли медичні маски. Без засобів захисту у храмі знаходяться і священики.

Відправа церковних служб під час епідемії коронавірусу небезпечна не лише великим скупченням людей у закритому й обмеженому по площі приміщенню. Під час релігійних ритуалів віряни цілують ікони, хрест і Біблію. Такий тісний контакт - сприятливе середовище для того, аби заразитися гострими респіраторними захворюваннями, підхопити туберкульоз або інфікуватися COVID-19.

Наразі відомо, що приписи порушила церква, підпорядкована Московському патріархатові. Чи понесуть священники відповідальність за це, поки невідомо.

Тим часом лише за добу 17 квітня "китайський” вірус виявили у 26 монахів Києво-Печерської Лаври. За даними МОЗ України осередками поширення COVID-19 стали три церкви та Києво-Печерська Лавра. Офіційно підтверджено, що небезпечну інфекцію виявили у владики Павла.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. У Мукачевому Закарпатської області 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, співала у церковному хорі та заразила не менше 19 осіб. У Миколаївській області дві людини інфікувалися під час відвідин спільних церковних богослужінь.

Нагадаємо, що 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину.