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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 12:29 35

Без масок і натовпом: як святкували Великдень на Донбасі

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19 квітня 2020, 12:29 35
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Попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу
Фото: скріншот відео
Попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу

Відеотрансляція із храму з'явилася на одному із каналів відеохостингу YouTube, інформують RegioNews.

На кадрах видно, що люди в храмі не дотримуються безпечної дистанції (а це наразі відстань у два метри від людини до людини). Також віряни не надягли медичні маски. Без засобів захисту у храмі знаходяться і священики.

Відправа церковних служб під час епідемії коронавірусу небезпечна не лише великим скупченням людей у закритому й обмеженому по площі приміщенню. Під час релігійних ритуалів віряни цілують ікони, хрест і Біблію. Такий тісний контакт - сприятливе середовище для того, аби заразитися гострими респіраторними захворюваннями, підхопити туберкульоз або інфікуватися COVID-19.

Наразі відомо, що приписи порушила церква, підпорядкована Московському патріархатові. Чи понесуть священники відповідальність за це, поки невідомо.

Тим часом лише за добу 17 квітня "китайський” вірус виявили у 26 монахів Києво-Печерської Лаври. За даними МОЗ України осередками поширення COVID-19 стали три церкви та Києво-Печерська Лавра. Офіційно підтверджено, що небезпечну інфекцію виявили у владики Павла.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. У Мукачевому Закарпатської області 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, співала у церковному хорі та заразила не менше 19 осіб. У Миколаївській області дві людини інфікувалися під час відвідин спільних церковних богослужінь.

Нагадаємо, що 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину.


Великдень Донецька область Донбас коронавірус релігія
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