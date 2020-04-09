В зоні ООС не вщухають обстріли, загинув український військовий
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Відомо, що противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібру 82 мм, із гранатометів, а також випускав протитанкові ракети
Зазначається, що Збройні сили відповідали вогнем у відповідь. В районі Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів обстріли із автоматичних станкових гранатометів.
Біля Водяного позиції українських бійців були обстріляні із мінометів калібру 82 мм, а біля Красногорівки та Новомихайлівки - зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів.
Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.
Неспокійно було поблизу Хутора Вільний і біля Оріхового, там обстріли велися із мінометів калібру 82 мм та гранатометів, а також поруч з Новгородським та в районі Кримського.
В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Збройні сили України відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах ворога й рішуче припиняли ворожу активність. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 8 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.
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