18:58  09 квітня
В зоні ООС не вщухають обстріли, загинув український військовий
18:07  09 квітня
Очільник УГКЦ закликав не приходити на Великдень до церкви
19:58  09 квітня
У трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2020, 18:58 19

В зоні ООС не вщухають обстріли, загинув український військовий

Читайте также
на русском языке
09 квітня 2020, 18:58 19
Читайте также на русском языке
Упродовж доби 9 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації
Фото: flickr
Упродовж доби 9 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібру 82 мм, із гранатометів, а також випускав протитанкові ракети

Зазначається, що Збройні сили відповідали вогнем у відповідь. В районі Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів обстріли із автоматичних станкових гранатометів.

Біля Водяного позиції українських бійців були обстріляні із мінометів калібру 82 мм, а біля Красногорівки та Новомихайлівки - зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

Неспокійно було поблизу Хутора Вільний і біля Оріхового, там обстріли велися із мінометів калібру 82 мм та гранатометів, а також поруч з Новгородським та в районі Кримського.

В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Збройні сили України відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах ворога й рішуче припиняли ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 8 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.


Донбас ООС війна штаб АТО ЗСУ звіт
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Всі блоги »
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »