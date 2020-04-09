В зоні ООС не вщухають обстріли, загинув український військовий

Упродовж доби 9 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації

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Упродовж доби 9 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібру 82 мм, із гранатометів, а також випускав протитанкові ракети

Зазначається, що Збройні сили відповідали вогнем у відповідь. В районі Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів обстріли із автоматичних станкових гранатометів.

Біля Водяного позиції українських бійців були обстріляні із мінометів калібру 82 мм, а біля Красногорівки та Новомихайлівки - зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

Неспокійно було поблизу Хутора Вільний і біля Оріхового, там обстріли велися із мінометів калібру 82 мм та гранатометів, а також поруч з Новгородським та в районі Кримського.

В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Збройні сили України відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах ворога й рішуче припиняли ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 8 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.