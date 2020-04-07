Бойовики обстріляли авто з журналістами
Про це повідомив спеціальний кореспондент телеканалу "Україна” Олександр Махов на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.
"Цілєспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований. В салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу”, - написав Махов.
Із БПЛА проросійські бойовики скинули на автомобіль снаряд. Він впав недалеко від машини та розірвався. Осколками пошкодив бокове скло та кузов. Із пасажирів автомобіля ніхто не постраждав.
Військові ЗСУ, які виконують службові обов'язки поблизу місця інцидента, зауважують, що останнім часом тут активізувалася аеророзвідка противника.
Нагадаємо, що в понеділок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв українські позиції поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.
Як писали RegioNews раніше, 6 квітня збройні формування Росії здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням заборонених мінометів 120 і 82 калібру.
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