19:32  06 квітня
Абсолютний рекорд: до "антиколомойского" закону внесли 13 тис. правок
18:49  06 квітня
Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 18:49 4

Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 18:49 4
Читайте также на русском языке
У понеділок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями озброєння
Фото: flickr/ministryofdefenceua
У понеділок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

Зокрема, зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв українські позиції поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

"Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу та прицільним вогнем у відповідь припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 5 квітня в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню формуваннями РФ, внаслідок чого було поранено одного українського військового. Українські війська завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва, а також один безпілотник "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.


обстріл Донбас бойовики окупанти стрілянина
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 20:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »