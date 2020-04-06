Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб

У понеділок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями озброєння

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У понеділок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

Зокрема, зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв українські позиції поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

"Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу та прицільним вогнем у відповідь припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 5 квітня в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню формуваннями РФ, внаслідок чого було поранено одного українського військового. Українські війська завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва, а також один безпілотник "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.