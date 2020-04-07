10:43  07 апреля
В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго
12:05  07 апреля
Венедиктова рассказала, почему Зеленский выбрал ее и какое дал задание
11:16  07 апреля
В "антиколомойский" закон подали рекордные 16 тысяч правок
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
07 апреля 2020, 14:31 7

Боевики обстреляли автомобиль с журналистами

Читайте також
українською мовою
07 апреля 2020, 14:31 7
Читайте також українською мовою
7 апреля в Донецкой области пророссийские боевики обстреляли легковое авто с украинскими журналистами
Фото с Facebook-страницы
7 апреля в Донецкой области пророссийские боевики обстреляли легковое авто с украинскими журналистами

Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала "Украина” Александр Махов на личной Facebook-странице, передают RegioNews.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. В салоне находился я, оператор, водитель и прессофицер бригады, которая сопровождала съемочную группу”, - написал Махов.

С БПЛА пророссийские боевики сбросили на автомобиль снаряд. Он упал недалеко от машины и разорвался. Осколками повредил боковое стекло и кузов. Из пассажиров автомобиля никто не пострадал.

Военные ВСУ, которые выполняют служебные обязанности вблизи места инцидента, отмечают, что в последнее время здесь активизировалась аэроразведка противника.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями вооружения. В частности, утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Набережное обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм – восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Как писали RegioNews ранее, 6 апреля вооруженные формирования России совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением запрещенных минометов 120 и 82 калибра.


ДНР боевики Донбасс Донецкая область журналисты
Боевики активизировались в донецком направлении - штаб
07 апреля 2020, 08:38
Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
06 апреля 2020, 18:49
На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
01 апреля 2020, 19:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Все блоги »
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Посевная или крематорий: Что выбирает Полтавская область
07 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »