Боевики обстреляли автомобиль с журналистами

7 апреля в Донецкой области пророссийские боевики обстреляли легковое авто с украинскими журналистами

Фото с Facebook-страницы

7 апреля в Донецкой области пророссийские боевики обстреляли легковое авто с украинскими журналистами

Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала "Украина” Александр Махов на личной Facebook-странице, передают RegioNews.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. В салоне находился я, оператор, водитель и прессофицер бригады, которая сопровождала съемочную группу”, - написал Махов.

С БПЛА пророссийские боевики сбросили на автомобиль снаряд. Он упал недалеко от машины и разорвался. Осколками повредил боковое стекло и кузов. Из пассажиров автомобиля никто не пострадал.

Военные ВСУ, которые выполняют служебные обязанности вблизи места инцидента, отмечают, что в последнее время здесь активизировалась аэроразведка противника.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями вооружения. В частности, утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Набережное обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм – восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Как писали RegioNews ранее, 6 апреля вооруженные формирования России совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением запрещенных минометов 120 и 82 калибра.