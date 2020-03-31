COVID-19 у ДНР: оприлюднили дані
Про це інформують RegioNews, проаналізувавши інформацію із підконтрольних бойовикам джерел.
"Міністр” фейкового МОЗ ДНР Ольга Долгошапко заявила, що 131 проба на COVID-19 показала негативний результат.Усього на даний момент в ДНР на самоізоляції на дому перебувають 8747 осіб - більшість з них в'їхали в ДНР з 27 березня.
Нагадаємо, що 21 березня ватажки так званої ДНР закрили пункти пропуску з територіями, підконтрольними Україні. У захопленому Донецьку 10 березня створили штаб протидії коронавірусній епідемії. Бойовики запевняють, що тримають ситуацію під контролем. Ватажок "народної міліції ДНР" Олег Нікітін каже, що станом на 15 березня атипову пневмонію виявили в одного бойовика, ще у двох підозрюють.
Як повідомляли RegioNews раніше, 27 березня у Донецькій області лабораторно підтвердили другий випадок коронавірусу, захворіла 55-річна жителька Бахмута.
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