Німеччина і Франція: окупанти Донбасу використовують коронавірус як прикриття

Німецькі та французькі дипломати дуже стурбовані тим, що з 21 березня 2020 року проросійські сепаратисти на Донбасі заважають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під приводом захисту від поширення коронавірусу

Фото: dt.ua

Німецькі та французькі дипломати дуже стурбовані тим, що з 21 березня 2020 року проросійські сепаратисти на Донбасі заважають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під приводом захисту від поширення коронавірусу

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