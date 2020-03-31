Німеччина і Франція: окупанти Донбасу використовують коронавірус як прикриття
Як передає RegioNews, посилаючись на DW, про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Німеччини Хайко Маса і його французького колеги Жан-Іва Ле Дріана.
За їх словами, спостерігачі повинні мати можливість безпечно і вільно пересуватися по всій території України, а "пандемія коронавірусу не повинна ставати приводом для того, щоб обмежувати свободу пересування членів СММ і їх можливості по виконанню своїх завдань".
ДОВІДКА: ОБСЄ веде спостереження за протистоянням між урядовими військами України і збройними проросійськими сепаратистами на сході країни з 2014 року. Протягом усього цього часу Німеччина і Франція намагаються грати роль посередників у мирному врегулюванні цього конфлікту.
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Нагадаємо, 29 березня перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО - в окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
За станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 чоловік вже одужали, з них двоє дітей.
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