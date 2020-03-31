Германия и Франция: оккупанты Донбаса используют коронавирус как прикрытие

Немецкие и французские дипломаты очень озабочены тем, что с 21 марта 2020 года пророссийские сепаратисты на Донбассе мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса

Фото: dt.ua

Немецкие и французские дипломаты очень озабочены тем, что с 21 марта 2020 года пророссийские сепаратисты на Донбассе мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса

.