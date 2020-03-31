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31 марта 2020, 11:11 17

Германия и Франция: оккупанты Донбаса используют коронавирус как прикрытие

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31 марта 2020, 11:11 17
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Немецкие и французские дипломаты очень озабочены тем, что с 21 марта 2020 года пророссийские сепаратисты на Донбассе мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса
Фото: dt.ua
Немецкие и французские дипломаты очень озабочены тем, что с 21 марта 2020 года пророссийские сепаратисты на Донбассе мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса

Как передает RegioNews, ссылаясь на DW, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Германии Хайко Маса и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

По их словам, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

СПРАВКА: ОБСЕ ведет наблюдение за противостоянием между правительственными войсками Украины и вооруженными пророссийскими сепаратистами на востоке страны с 2014 года. В течение всего этого времени Германия и Франция пытаются играть роль посредников в мирном урегулировании этого конфликта.

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Напомним, 29 марта первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО - в оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

По состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей.


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