Германия и Франция: оккупанты Донбаса используют коронавирус как прикрытие
Как передает RegioNews, ссылаясь на DW, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Германии Хайко Маса и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.
По их словам, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".
СПРАВКА: ОБСЕ ведет наблюдение за противостоянием между правительственными войсками Украины и вооруженными пророссийскими сепаратистами на востоке страны с 2014 года. В течение всего этого времени Германия и Франция пытаются играть роль посредников в мирном урегулировании этого конфликта.
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Напомним, 29 марта первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО - в оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
По состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей.
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