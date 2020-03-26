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26 березня 2020, 19:10 2

На Донбасі чотири обстріли, бойовики знов застосовують 120 мм міномети

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26 березня 2020, 19:10 2
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26 березня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації здійснили чотири обстріли із застосуванням мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: pixabay.com
26 березня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації здійснили чотири обстріли із застосуванням мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, по українських позиціях біля Павлополя бойовики випустили 51 міну калібрів 120 та 82 мм. Поблизу Талаківки зафіксовано обстріл бойовиків з гранатометів різних систем. В районі Славного бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Позиції українських захисників неподалік Луганського бойовики обстріляли з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

26 березня втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 25 березня на Донбасі було зафіксовано дев’ять обстрілів, бойовики випустили більше 30 мін.


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