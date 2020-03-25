Бойовики обстріляли ділянку розведення на Донеччині

За минулу добу, 24 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню - противник обстріляв наші позиції із заборонених мінометів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Фото: facebook/ООС

За минулу добу, 24 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню - противник обстріляв наші позиції із заборонених мінометів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Як повідомили RegioNews у штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:

поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новоолександрівки – з 82-мм мінометів – 4 міни;

поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.

"Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації противника. Вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

З початком 25 березня російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 24 березня в зоні ООС зафіксовано сім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.