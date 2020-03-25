Бойовики обстріляли ділянку розведення на Донеччині
Як повідомили RegioNews у штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:
поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета;
у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ще чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Новоолександрівки – з 82-мм мінометів – 4 міни;
поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;
у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.
"Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації противника. Вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
З початком 25 березня російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 24 березня в зоні ООС зафіксовано сім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.
- 11:19 25 березня Україна вивезе росіян з країни спецпотягом
- 11:19 25 березня Президент призначив нових голів РДА на Кіровоградщині
- 11:17 25 березня Карантин: Буковель припиняє зимовий сезон
- 11:16 25 березня Борис Патон покине пост президента НАНУ
- 11:04 25 березня Курс валют на 25 березня: гривня відновила зростання
- 11:04 25 березня Мешканка Ірпеня, яку було госпіталізовано з підозрою на СOVID-19, народила хлопчика
- 10:54 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ