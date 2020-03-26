За добу бойовики випустили по українським військовим більше 30 мін - ОС
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб ООС.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п’ять обстрілів, а саме:
двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін та гранатометів різних систем;
у районі населеного пункту Красногорівка – з ручного протитанкового гранатомета;
поруч з Пісками – з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу Новолуганського – з 82-мм міномета – 5 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 мм – 3 міни;
поруч з Кримським – зі 120-мм мінометів – 20 мін.
Як зазначається, на зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів. 25 березня втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції із забороненого мінськими домовленостями озброєння у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя – з 82-мм міномета – 15 мін.
Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 24 березня було зафіксовано вісім обстрілів з боку незаконних збройних формувань, в тому числі й обстріл ділянки розведення в Донецькій області.
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