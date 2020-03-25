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25 березня 2020, 18:51 4

На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів

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25 березня 2020, 18:51 4
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25 березня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції
Фото: pixabay.com
25 березня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 25.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 25 березня 2020 р.

Бойовики використовували заборонені міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Два обстріли було зафіксовано поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін та гранатометів різних систем; у районі населеного пункту Красногорівка – з ручного протитанкового гранатомета; поруч з Пісками – з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік Оріхового зафіксовано обстріл з міномету калібру 120 мм – 3 міни; поруч з Кримським – зі 120-мм мінометів – 20 мін.

25 березня жоден військовослужбовець Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

Нагадаємо, 24 березня було зафіксовано вісім обстрілів з боку незаконних збройних формувань, в тому числі й обстріл ділянки розведення в Донецькій області.


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