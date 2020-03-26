На Донбассе четыре обстрела, боевики вновь применяют 120 мм минометы

26 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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26 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, по украинским позициям у Павлополя боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм. Вблизи Талаковки зафиксирован обстрел боевиков из гранатометов различных систем. В районе Славного боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников неподалеку Луганского боевики обстреляли из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

26 марта потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 25 марта на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов, боевики выпустили более 30 мин.