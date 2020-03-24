Бойовики застосували на Донбасі протитанковий ракетний комплекс, є поранені

В понеділок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В понеділок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, посилаючись на дані штабу ООС, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли, а саме:

поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї;

поруч Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету.

Ще чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, з 82-мм мінометів – 33 міни;

в районі населеного пункту Шуми – з протитанкового ракетного комплексу.

"Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріли було зафіксовано поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету та у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 23 березня внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.