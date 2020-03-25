На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов

25 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции

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25 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Боевики использовали запрещенные минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Два обстрела были зафиксированы рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Орехового зафиксирован обстрел из миномета калибра 120 мм - 3 мины; рядом с Крымским - со 120-мм минометов - 20 мин.

25 марта ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, 24 марта было зафиксировано восемь обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе и обстрел участка разведения в Донецкой области.