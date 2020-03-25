В Донецьку область прибула гуманітарна допомога з Китаю
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.
800 респіраторів передано Національній поліції, 10 – Донецькому обласному Центру профілактики і боротьби зі СНІДом, 90 респіраторів залишили в резерві.
Халати будуть безпосередньо передані до медичних установ: 400 халатів отримає обласний центр медичної допомоги, 10 - Центр профілактики і боротьби зі СНІДом, 20 - Донецький обласний лабораторний центр.
Швидкі тест-системи будуть передані до інфекційних лікарень області.
Крім цього, в ДонОДА очікують надходження від Одеської облдержадміністрації 3200 респіраторів.
Нагадаємо, в Донецькій області зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом – 18 березня голова ОДА повідомив про інфікованого жителя Маріуполя.
23 березня рішенням Кабміну в Донецькій області введено надзвичайну ситуацію.
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