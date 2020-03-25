В Донецкую область прибыла гуманитарная помощь из Китая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.
800 респираторов передали Национальной полиции, 10 - Донецкому областному Центру профилактики и борьбы со СПИДом, 90 респираторов оставили в резерве.
Халаты будут непосредственно переданы в медицинские учреждения: 400 халатов получит областной центр медицинской помощи, 10 - Центр профилактики и борьбы со СПИДом, 20 - Донецкий областной лабораторный центр.
Быстрые тест-системы будут переданы в инфекционные больницы области.
Кроме этого, в ДонОГА ожидают поступления от Одесской облгосадминистрации 3200 респираторов.
Напомним, в Донецкой области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом - 18 марта председатель ОГА сообщил об инфицированном жителе Мариуполя.
23 марта решением Кабмина в Донецкой области введена чрезвычайная ситуация.
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