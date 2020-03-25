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В Донецкую область прибыла гуманитарная помощь из Китая

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25 марта 2020, 18:29 6
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Донецкая область получила 5000 быстрых тест-систем для выявления коронавируса, 18 лабораторных тестов (на 96 исследований каждый), 900 респираторов, 430 медицинских защитных халатов
Фото: pixabay.com
Донецкая область получила 5000 быстрых тест-систем для выявления коронавируса, 18 лабораторных тестов (на 96 исследований каждый), 900 респираторов, 430 медицинских защитных халатов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

800 респираторов передали Национальной полиции, 10 - Донецкому областному Центру профилактики и борьбы со СПИДом, 90 респираторов оставили в резерве.

Халаты будут непосредственно переданы в медицинские учреждения: 400 халатов получит областной центр медицинской помощи, 10 - Центр профилактики и борьбы со СПИДом, 20 - Донецкий областной лабораторный центр.

Быстрые тест-системы будут переданы в инфекционные больницы области.

Кроме этого, в ДонОГА ожидают поступления от Одесской облгосадминистрации 3200 респираторов.

Напомним, в Донецкой области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом - 18 марта председатель ОГА сообщил об инфицированном жителе Мариуполя.

23 марта решением Кабмина в Донецкой области введена чрезвычайная ситуация.

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