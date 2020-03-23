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23 марта 2020, 18:24 5

На Донбассе боевики вели обстрелы из запрещенных минометов

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23 марта 2020, 18:24 5
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23 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня
Фото: pixabay.com
23 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела: вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Новотошковского - из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины; в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.


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