На Донбассе боевики вели обстрелы из запрещенных минометов

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня

Фото: pixabay.com

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела: вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Новотошковского - из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины; в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.