На Донбассе боевики вели обстрелы из запрещенных минометов
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела: вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Новотошковского - из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины; в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового ракетного комплекса.
Напомним, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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