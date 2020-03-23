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23 березня 2020, 17:35 4

На Донбасі бойовики обстріляли військовий автомобіль: поранено двох воїнів ОС

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23 березня 2020, 17:35 4
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23 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, котрий перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми
Фото: pixabay.com
23 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, котрий перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовці отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний.

В ООС також зазначили, що підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.


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