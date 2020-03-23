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23 березня 2020, 08:56 3

Ситуація на Донбасі: окупанти три рази порушили режим "тиші"

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23 березня 2020, 08:56 3
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У неділю, 22 березня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було
Фото: flickr/ministryofdefenceua
У неділю, 22 березня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Водяного – з 82-мм мінометів – 5 мін;
поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, підрозділи ОС застосували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, з початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені.


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