22:30  22 березня
В Україні зафіксовано 26 нових заражень коронавірусом - МОЗ
08:56  23 березня
Ситуація на Донбасі: окупанти три рази порушили режим "тиші"
09:35  23 березня
МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 08:32 6

МВФ пообіцяв Зеленському підтримати Україну в зв'язку з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 08:32 6
Читайте также на русском языке
Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду в зв'язку з поширенням коронавирусу
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду в зв'язку з поширенням коронавирусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офіса президента України.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

Крім того, співрозмовники домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема, щодо збільшення їхнього обсягу.

У свою чергу Георгієва зазначила, що "мала дуже конструктивну розмову" Зеленським і висловила підтримку Україні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 16 березня президент України в рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції доручив Мінфіну провести переговори з МВФ. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про позитив у переговорах з фондом.


коронавірус Украина МВФ помощь
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
22 березня 2020, 12:05
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »