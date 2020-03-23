МВФ пообіцяв Зеленському підтримати Україну в зв'язку з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду в зв'язку з поширенням коронавирусу

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду в зв'язку з поширенням коронавирусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офіса президента України.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

Крім того, співрозмовники домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема, щодо збільшення їхнього обсягу.

У свою чергу Георгієва зазначила, що "мала дуже конструктивну розмову" Зеленським і висловила підтримку Україні.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

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Нагадаємо, 16 березня президент України в рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції доручив Мінфіну провести переговори з МВФ. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про позитив у переговорах з фондом.