Вдень 11 березня на Донбасі обстрілів не зафіксовано – ООС
Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували
Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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