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11 березня 2020, 19:37

Вдень 11 березня на Донбасі обстрілів не зафіксовано – ООС

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11 березня 2020, 19:37
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Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували
Фото: ООС
Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.


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