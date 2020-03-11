Вдень 11 березня на Донбасі обстрілів не зафіксовано – ООС

Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували

Фото: ООС

Упродовж 11 березня збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню на Донбасі не порушували

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.