Бойовики обстріляли житловий район Мар’їнки, школярів евакуювали до бомбосховища

Представники збройних формувань російської федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар’їнки Донецької області

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Представники збройних формувань російської федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар’їнки Донецької області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася школа. У небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей до бомбосховища цієї ж школи.

По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових загинули, дев'ять отримали поранення.