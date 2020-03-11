Бойовики обстріляли житловий район Мар’їнки, школярів евакуювали до бомбосховища
Представники збройних формувань російської федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар’їнки Донецької області
Представники збройних формувань російської федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар’їнки Донецької області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася школа. У небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей до бомбосховища цієї ж школи.
По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. Загиблих та поранених немає.
Нагадаємо, 10 березня внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових загинули, дев'ять отримали поранення.
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