В Луганській області обстрілом бойовиків пошкоджено гараж та автомобіль мирних мешканців
Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли населених пунктів у прифронтових районах Донбасу
Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли населених пунктів у прифронтових районах Донбасу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Так, 10 березня російські окупанти з гранатометів обстріляли гараж у Золотому 4 на вул. Друга Вільна, будинок 53. Пошкоджено дах гаражу, крім того, уламками від гранати розбито скло автомобіля. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
"Ймовірно, пошкодження отримано внаслідок влучення ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників зі сторони окупованого населеного пункту Золоте 5”, - зазначили в ООС.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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