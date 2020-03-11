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11 березня 2020, 18:15 2

В Луганській області обстрілом бойовиків пошкоджено гараж та автомобіль мирних мешканців

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11 березня 2020, 18:15 2
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Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли населених пунктів у прифронтових районах Донбасу
Фото: ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли населених пунктів у прифронтових районах Донбасу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, 10 березня російські окупанти з гранатометів обстріляли гараж у Золотому 4 на вул. Друга Вільна, будинок 53. Пошкоджено дах гаражу, крім того, уламками від гранати розбито скло автомобіля. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

"Ймовірно, пошкодження отримано внаслідок влучення ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників зі сторони окупованого населеного пункту Золоте 5”, - зазначили в ООС.


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