За фактом обстрілу автомобіля військових медиків на Донбасі розпочато розслідування
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
У ході досудового розслідування встановлено, що 9 березня, близько 12:50, в районі села Гнутове Донецької області бойовики з безпілотного літального апарату скинули дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс". Машина мала знаки розрізнення, а саме зображення червоного хреста на даху. Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.
В прокуратурі вважають, що такі дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Максимальна санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
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