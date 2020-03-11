Днем 11 марта на Донбассе обстрелов не зафиксировано - ООС

В течение 11 марта вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

Фото: ООС

В течение 11 марта вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Напомним, 10 марта фиксировалось обострение ситуации на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибли, девять получили ранения.

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