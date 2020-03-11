Криваве загострення на Донбасі: троє військових ОС загинули, дев'ять поранені
Також відмічена робота снайперської пари, повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил.
Зокрема, 8 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: три рази поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки Другої, поруч з Авдіївкою, поблизу Василівки, в районі населеного пункту Павлопіль, неподалік Широкиного.
Також 9 обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: два рази поблизу Оріхового, неподалік населеного пункту Хутір Вільний, у районі Новоолександрівки, поруч з Луганським, неподалік Миронівського, поряд Новолуганського та Залізного, у районі Новгородського.
Як зазначається, на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.
Також 10 березня противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи ОС вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Крім того, 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС поблизу н.п. Піски.
"Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування", - йдеться у повідомленні.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
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