Атака на Дніпро: росіяни двічі вдарили по Новій пошті
Увечері 9 жовтня росіяни вчергове атакували Дніпро. Ціллю стали склади "Нової пошти"
Про це повідомили в Дніпропетровському ОВА, передає RegioNews.
Двічі за день росіяни атакували склади "Нової пошти" у Дніпрі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відомо, що внаслідок обстрілу склади компанії загорілись. На місці уже працюють екстрені служби.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджений офіс гуманітарної місії.
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