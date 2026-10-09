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09 жовтня 2026, 08:55

Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині

09 жовтня 2026, 08:55
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Фото: ДСНС Київщини
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У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення. Постраждали троє людей, ще одну жінку розшукують рятувальники

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Одну з постраждалих госпіталізували до лікарні. Ще двом людям медики надали допомогу на місці.

За попередньою інформацією, зникла жінка може перебувати під завалами. Зв’язок із нею відсутній.

На місці події також працювали психологи ДСНС. Вони надавали психологічну допомогу рідним постраждалих і працівникам підприємства.

Пожежу, що виникла внаслідок атаки, локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення, серед них – дитина.

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