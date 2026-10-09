Атака на Днепр: россияне дважды ударили по Новой почте
Вечером 9 октября россияне в очередной раз атаковали Днепр. Целью стали составы "Новой почты"
Об этом сообщили в Днепропетровском ОВА, передает RegioNews.
Дважды в день россияне атаковали составы "Новой почты" в Днепре. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что в результате обстрела склады компании загорелись. На месте уже работают экстренные службы.
Напомним, ранее россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела поврежден офис гуманитарной миссии.
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