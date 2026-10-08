Россияне атаковали два района Днепропетровщины: поврежден автобус, произошел пожар
Российские войска почти 10 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews
В Никопольщине враг бил по Никополю, а также Марганецкой, Томаковской и Покровской общинах.
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Васильковской и Богиновской общинам. В результате обстрелов поврежден автобус, также произошел пожар.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.
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