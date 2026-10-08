Россияне атаковали два района Днепропетровщины: поврежден автобус, произошел пожар

Иллюстративное фото: Национальная полиция

Российские войска почти 10 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews

В Никопольщине враг бил по Никополю, а также Марганецкой, Томаковской и Покровской общинах.

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Васильковской и Богиновской общинам. В результате обстрелов поврежден автобус, также произошел пожар.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.