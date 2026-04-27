Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Черкаській області студента, який працював на ФСБ. Хлопець допомагав ворогу готувати ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру центрального регіону України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Коригуванням повітряних ударів займався завербований місцевий студент. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки "швидких грошей" хлопець погодився відстежувати для ФСБ локацію одного з ключових енергооб’єктів. Для цього студент встановив місце розташування об'єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію. Далі він накопичував розвіддані на смартфоні, щоб підготувати узагальнений "звіт" для куратора від російської спецслужби.

Співробітники СБУ викрили агента на початку його розвіддіяльності. Хлопця затримали у студентському гуртожитку, коли він готував агентурну "доповідь" росіянам.

Під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютер та смартфон з доказами співпраці з ФСБ.

Агенту оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі студент перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Краматорську Донецької області інформаторку російських спецслужб. Нею виявилася заступниця директора однієї з місцевих шкіл, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по місту.

