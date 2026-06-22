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Слідчі завершили досудове розслідування та скеровали до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя столиці. Чоловіка звинувачують у заволодінні коштами волонтера під приводом поставки безпілотників для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах).

Обвинуваченому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю, та повідомив, що став жертвою шахрая.

Як виявилось, зловмисник представився постачальником безпілотників та запропонував волонтеру придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши покупця, фігурант отримав від нього 30 тисяч доларів і пообіцяв доставити техніку впродовж кількох днів.

Після отримання коштів обвинувачений припинив виходити на зв’язок, а замовник дрони так і не отримав. Поліцейські викрили зловмисника та зібрали доказову базу проти нього.