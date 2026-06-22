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22 червня 2026, 23:15

У Дніпрі чоловік "зливав" росіянам розсташування ППО

22 червня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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Самарський районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у державній зраді і диверсії. Виявилось, його завербували росіяни через соцмережі

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні 2024 року чоловік почав спілкуватись у месенджері з представником російської спецслужби. Згодом він надіслав "співрозмовнику" відео розташування підрозділу сил протиповітряної оборони, а саме радіотехнічної системи для виявлення повітряних обʼєктів в селі Авіаторське Дніпропетровської області.

Через чотири дні після цього чоловік підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці. Проте підпал у нього не вдався: вигорів лише один кабель, який оперативно відновили. За ці "завдання" він нібито отримував винагороду: на рахунки його знайомих та друзів надходили кошти.

На суді він не визнав провину. Він заявив, що йому нібито погрожували представники СБУ. Проте під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, на якому був відеозапис підпалу шафи та координати і фото підрозділу сил протиповітряної оборони.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що Біляївський районний суд Одеської області визнав місцевого жителя винним у теракті, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України і знищенні чужого майна шляхом підпалу. Стало відомо, яке покарання він отримав.

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